ОСАГО могут дополнить возмещением за некачественный ремонт

Теги: Экономика автомобиль страхование осаго

Закон об ОСАГО может получить важную поправку, которая поможет автовладельцам взыскивать увеличенные штрафы со страховых компаний за каждый день, когда машина находилась в ремонте, но выполнен он был некачественно. Депутаты рассматривают идею десятикратного увеличения штрафов.

На страховые компании планируют возложить ответственность за некачественный ремонт авто, пишет газета "Известия". Об этом изданию рассказал глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. По его словам, необходимо предусмотреть возможность получения возмещения деньгами.

В настоящее время страховые компании несут полную ответственность за некачественный ремонт в рамках продуктов КАСКО. В случае с ОСАГО получить такие выплаты сложнее.

По задумке авторов, при наступлении страхового случая на ремонт автомобиля отводится 35 дней. Застрахованный вправе выбирать: получить возмещение деньгами или в натуральном виде. Во втором случае вся ответственность ложится на страховщика, в том числе за нарушение сроков и некачественный ремонт. Если владелец автомобиля не удовлетворен его состоянием после возвращения транспортного средства, он может потребовать штрафные пени из расчета не 30-60 рублей, как сегодня, а 600 рублей за каждый день, когда машина находилась в сервисе.

Законопроект о преимущественно натуральной форме возмещения по ОСАГО (ремонт машины вместо денежной компенсации – прим. ред.) был принят Госдумой в первом чтении 14 декабря.

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