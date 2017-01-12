Сирийцы заговорят на русском языке

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В Сирии набирает популярность русский язык. Особенно много желающих изучить его - в провинции Латакия.

Среди сирийцев растет число желающих изучать русский язык. Об этом сообщает "ТВ Центр". Большинство из них - в провинции Латакия. Там зарегистрированы около 200 русскоязычных семей. Однако курсы открываются и в других городах.

Из-за нехватки учебников преподавание осложнилось. И в четверг российский Центр по примирению враждующих сторон доставил в Сирию около тысячи книг и других пособий. Подобная акция проводится впервые.