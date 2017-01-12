В России промаркируют всех домашних животных

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Правительство планирует создать единую систему идентификации домашних и сельскохозяйственных животных. К 2018 году все они должны получить маркировку с уникальным номером.

В России создадут единую систему идентификации домашних животных. Она появится к 2018 году, пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на поручение вице-премьера Аркадия Дворковича.

Согласно задумке, животные на территории России получат уникальные 15-значные идентификационные номера. Владельцам придется снабжать их чипами, татуировкой или тавром с УИН. Вся жизнедеятельность животного будет храниться в специально создаваемой федеральной государственной информационной системе.

Идентификации подлежат лошади, крупный рогатый скот, олени, верблюды, домашняя птица, собаки и кошки, свиньи, кролики, пушные звери, рыбы и группы пчел.