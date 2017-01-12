На западе Москвы при столкновении трех автомобилей пострадал человек
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Три автомобиля столкнулись на западе Москвы. В результате ДТП травмы получил один человек.
В столице на пересечении проспекта Вернадского и улицы Удальцова столкнулись три иномарки - Porsche Cayenne, Mitsubishi и BMW. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек, передает Life.
На месте работают правоохранители и медики. Пострадавшему - водителю Porsche - оказывается все необходимая помощь.
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