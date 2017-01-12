Сенат США запустил отмену реформы здравоохранения Обамы

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Сенат США сделал первый конкретный шаг к отмене реформы здравоохранения Барака Обамы. Сенаторы проголосовали за поручение ключевым комитетам разработки законопроекта, отменяющего программу Obamacare. Теперь данную инициативу должна одобрить Палата представителей. Голосование, как ожидается, пройдет на текущей неделе.

В США началась процедура отмены программы медицинского страхования Барака Обамы, получившей неофициальное название Obamacare. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на результате голосования в американском Сенате.

Сенаторы проголосовали за то, чтобы поручить ключевым комитетам разработку законопроекта, отменяющего введенную Обамой программу. В пользу этой инициативы высказался 51 парламентарий, против проголосовали 48 человек.

В настоящее время законодательная мера передана в Палату представителей, голосование которой, как ожидается состоится на текущей неделе.

Как отмечает агентство, отмена Obamacare является одной из приоритетных задач для республиканского большинства в обеих палатах американского парламента и для избранного президента Дональда Трампа.

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