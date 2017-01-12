10:32, 12 января 2017

Вице-президент США Байден перед уходом посетит Киев

Теги:  сша  Украина  байден

Джо Байден решил напоследок посетить Украину. Как сообщили в Киеве, визит уходящего вице-президента США в украинскую столицу состоится 15 января.

Вице-президент США Джо Байден посетит Киев, где встретится с президентом Украины Петром Порошенко. Визит назначен на 15 января, сообщает администрация украинского лидера.

Информации о темах двусторонней встречи политиков нет.

Джо Байден покинет пост вице-президента США 20 января в день инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

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