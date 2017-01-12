Вице-президент США Байден перед уходом посетит Киев

Джон Керри, Джо Байден и Пётр Порошенко

Президент Украины Пётр Порошенко и вице-президент США Джо Байден

Президент Украины Пётр Порошенко и вице-президент США Джо Байден

Джо Байден и Петр Порошенко (слева направо)

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Джо Байден решил напоследок посетить Украину. Как сообщили в Киеве, визит уходящего вице-президента США в украинскую столицу состоится 15 января.