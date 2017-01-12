Западные СМИ обсуждают итоги пресс-конференции Трампа

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Американские СМИ обсуждают итоги первой пресс-конференции Дональда Трампа. Накануне избранный президент США ответил на вопросы журналистов. Большинство из них были заданы не на темы внутренней политики — репортёров интересовали отношения Москвы и Вашингтона и двух президентов лично.

Чтобы понять, какое место в своей первой большой пресс-конференции в качестве президента США Дональд Трамп уделил России, достаточно открыть заглавную страницу любой американской газеты. Например, Wall Street Journal. На передовицу издание вынесло не темы будущего экономики или внутренней политики США, а вопрос о компромате на нового президента, который якобы подготовили русские. Сам Трамп прокомментировал тему коротко, но эмоционально, отмечает "ТВ Центр".

"Все это - фейковые новости, это чушь, этого никогда не было. Она был сфабрикована нашими оппонентами, как вы все знаете. Собралась группа наших оппонентов, больных людей. Они и состряпали всю эту белиберду", - заявил он.

О том, что история белиберда, заявил в среду и глава нацразведки США. Джеймс Клеппер отрезал: доклад точно составлен не американской разведкой, о чем он и сообщил Трампу на личной встрече в среду. Впрочем, имя автор уже известно. Это некий бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил, который теперь работает, по сути, частным детективом. На основании его сведений мир пытаются убедить, что Россия шантажирует Трампа.

"Мы также обсудили документ частной охранной компании, который в последние месяцы широко разошелся в СМИ, среди членов Конгресса, сотрудников его аппарата, даже еще до того, как разведсообществу стало о нем известно. Я подчеркнул, что этот документ не составлялся американской разведкой, и я не считаю, что эта утечка исходила от разведсообщества", - заявил Клеппер.

Прокомментировал Дональд Трамп и историю с якобы российскими кибератаками. Президент считает: они имели место. В итоге, именно это заявление растиражировали почти все американские СМИ. Изо всех цитат, связанных с Россией, журналисты выбирали самые негативные. Хотя о русских, и о Путине, в частности, Трамп сказал немало и хорошего.

"Если Путину нравится Дональд Трамп, я считаю это преимуществом, а не обременением. Ведь у нас ужасные отношения с Россией. Россия может помочь нам в борьбе с "Исламским государством", коварным противником номер один. Если Путину нравится Дональд Трамп, ну что же, друзья, - это преимущество, а не проблема. Не знаю, удастся ли мне поладить с Владимиром Путиным. Надеюсь, что да", - заявил Трамп.

Волнением отреагировали рынки почти всех стран. Ведь после пресс-конференции появилось только больше вопросов. Например, готов ли Трамп снять санкции с России.

"До сих пор неясно, смена риторики – это политическое прикрытие, или она станет реальной политикой. Давление со стороны Конгресса и СМИ по поводу подхода Трампа к России может заставить его быть более осторожным в таком щепетильном вопросе, как снятие санкций с Москвы или сокращение финансирования НАТО", - рассуждает издание Politico.

Как относиться к новой риторике, видимо, пока не определилось и окружение избранного президента. Это хорошо ясно из последнего выступления бизнесмена Рекса Тиллерсона, предложенного Трампом на пост Госсекретаря США.

"Россия сегодня представляет угрозу. Но она продвигает свои интересы, это вполне предсказуемо. Она вторглась в Украину, присоединила Крым, поддерживала Дамаск, что нарушает законы войны. Страны НАТО правы, что остерегаются России. Но нам нужен открытый и откровенный диалог с Россией по поводу ее устремлений, чтобы мы знали, как прокладывать собственный курс", - заявил он.

На пресс-конференции Трамп, конечно, говорил и о своей позиции в отношении других стран. И снова без конкретики. Разочарованными остались японские инвесторы, которые ждали четких заявлений - крупнейшая в Азии фондовая биржа в итоге отметилась ощутимым падением. Четкую позицию президент выразил только в отношении Мексики. Но она заставила мексиканцев схватиться за сердце. Трамп настаивает, что построит стену на границе. Впрочем, президент соседней республики жестких заявлений в ответ делать не стал. Ссориться с соседом - невыгодно.

Также Дональд Трамп рассказал, что планирует отменить реформу здравоохранения, принятую Обамой. И что не собирается отказываться от идеи вернуть производственные мощности США обратно в страну. Что из вышесказанного окажется правдой, мир узнает совсем скоро.

Евгения Карих, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".