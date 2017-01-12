На базе Курчатовского института будет создан крупнейший научный технопарк

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Между Москвой и Курчатовским институтом подписано соглашение о развитии крупнейшего в городе технопарка. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что научный центр всегда играл огромную роль в развитии мегаполиса.

Москва и Курчатовский институт подписали соглашение о развитии крупнейшего в городе технопарка. Об этом заявил Сергей Собянин во время посещения исследовательского комплекса, передает "ТВ Центр".

Мэр отметил важность даты подписания документа. 12 января 114 лет назад родился основатель института Игорь Курчатов - известный советский физик, создатель атомной бомбы в СССР.

По словам Сергея Собянина, научный центр всегда играл огромную роль в развитии Москвы. Помимо своей основной производственной деятельности институт занимается образованием и подготовкой будущих кадров. В городских школах созданы курчатовские классы.

"Мы договорились о создании крупнейшего технопарка Москвы на базе института, приняли все соответствующие решения. Москва выделила даже небольшую субсидию для того, чтобы на базе технопарка создать детский технопарк, быстрее развивать этот проект. Будем заниматься вместе развитием биотехнологий, когнитивных технологий, ядерных технологий, в том числе для медицинских целей", - сообщил мэр столицы Сергей Собянин.