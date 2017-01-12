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В четверг работники прокуратуры отмечают профессиональный праздник. Всех сотрудников и ветеранов ведомства поздравил Владимир Путин.

Работники российской прокуратуры отмечают профессиональный праздник. Этот год для них юбилейный. 295 лет назад в России по указу Петра Первого появился Прокурорский корпус. Сейчас это огромная независимая система гражданских и военных органов, передает "ТВ Центр".

Всех сотрудников и ветеранов поздравил Владимир Путин. Как сообщает пресс-служба Кремля, в телеграмме президент отметил, что именно от их компетенции зависит результативность борьбы с преступностью и другими угрозами. За добросовестный труд коллег поблагодарил генеральный прокурор Юрий Чайка.

"Сегодня в центре внимания органов прокуратуры вопросы защиты прав предпринимателей, социально-уязвимых граждан, противодействия экстремизму, коррупции, нарушения в сфере жилкомплекса. На нас возложена ответственность во всех ключевых сферах деятельности государства и общества. От неукоснительного исполнения прокурорами своего долга от их готовности оперативно реагировать на порой стремительно меняющиеся социально-экономические реалии зависит судьба граждан, стабильное функционирование и развитие государства", - сказал Юрий Чайка.