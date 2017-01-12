Спасшего шестерых детей при пожаре пограничника представили к госнаграде

Теги: Общество пожар награды спасение

Во Владивостоке за спасение детей при пожаре представлен к медали приморский пограничник Алексей Пузанов. Трагедия едва не произошла в самом начале января. В одном из районов приморской столицы загорелся частный детский сад. Молодой человек не растерялся и вместе с воспитательницей вынес из огня шестерых малышей.

На место происшествия Алексей Пузанов после страшного пожара приходит впервые. Но тот день помнит как сейчас. Говорит, вместе со своим братом проезжали мимо и заметили, что из частного дома идет дым, а у окна стоит ребенок. Мужчины побежали на помощь. Двухлетних малышей буквально ловили руками, передает "ТВ Центр".

Оказалось, что дом был частным детским садом в пригороде Владивостока. Сюда приводили своих детей те, кто живут неподалеку. Причем брали на воспитание малышей до трех лет. Группы – небольшие, максимум 15 человек. Но во время новогодних праздников в саду было шесть детей. Воспитательница Александра Жаркова вспоминает, что после полдника собиралась вести ребят на прогулку, но вдруг ей сказали, что дом горит.

Огонь охватил все помещение и дом выгорал как спичка. Операция по спасению заняла буквально несколько минут. Всех детей и воспитательницу вытащили из огня.

О своем поступке пограничник Алексей Пузанов до последнего не хотел рассказывать. Но в управлении о герое молчать не стали. И даже наградили именными часами.

Алексея Пузанова представили и к государственной награде. Ходатайство о вручении медали "За спасение погибавших" уже направленно в Москву.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра". Владивосток.