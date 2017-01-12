110 лет назад родился конструктор-ракетостроитель Сергей Королёв
В четверг исполняется 110 лет со дня рождения выдающегося конструктора Сергея Королёва. У Кремлевской стены, где захоронен ученый, прошла церемония возложения цветов.
В России вспоминают выдающегося советского конструктора ракетно-космической отрасли Сергея Королёва. 12 января исполняется 110 лет со дня его рождения, передает "ТВ Центр".
В Москве у Кремлевской стены, где захоронен ученый, прошла церемония возложения цветов. В ней приняли участие руководители Роскосмоса, ветераны отрасли, близкие и родные конструктора.
Именно Королёв был основоположником советского ракетостроения. Благодаря ему наша страна стала космической державой. По инициативе ученого и под его руководством осуществили запуск первого искусственного спутника Земли и знаменитый полет Юрия Гагарина.