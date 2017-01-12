Минобороны Украины поменяло место рождения Ильи Муромца в "Википедии"

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Минобороны Украины внесло правку в статью об Илье Муромце в "Википедии". Ведомство изменило место рождения русского богатыря. Согласно общепринятой версии, Муромец родился неподалеку от Мурома во Владимирской области. Однако в министерстве уверены, что родиной богатыря является город Моровск под Черниговом.

Украинские власти исправили несколько статей в "Википедии" в декабре 2016 года. В частности, Минобороны Украины сделало русского богатыря Илью Муромца уроженцем Черниговской области Украины, а не Владимирской области России. Об этом пишет украинское издание "Вести".

Муромец происходит из деревни Карачарово, расположенной неподалеку от Мурома, гласит общепринятая версия. Украинские исследователи утверждают, что богатырь родился недалеко от Киева - в Моровске под Черниговом. В древности город назывался Муромском.

Как предположили "Вести", правки могут быть связаны с премьерой первого украинского фильма о супергероях "Сторожевая застава", который создавался под эгидой Госкино. Ведомство также отстаивает версию о том, что русские богатыри на самом деле родом с Украины.

Илья Муромец родился примерно между 1150 и 1165 годами. Как гласит история, он погиб в возрасте 40-55 лет, предположительно, при взятии Киева князем Рюриком Ростиславичем в 1204 году. Мощи Муромца хранятся в Ближних Пещерах Киево-Печерской лавры.

28 декабря бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что писатель Федор Достоевский, художник Илья Репин и композитор Петр Чайковский были представителями "уникальной украинской цивилизации".

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