Шойгу призвал объединиться для развития военной организации России

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Министр обороны Сергей Шойгу призвал различные институты, в том числе общественные, объединить усилия для развития военной организации России. По его словам, это развитие должно идти с учетом возможного обострения международной обстановки и постоянного совершенствования вооружений зарубежных государств.

Министр обороны Сергей Шойгу призвал объединяться для развития военной организации России. Об этом он заявил, выступая с установочной лекцией курса "Армия и общество".

По словам министра, ситуация в мире становится все более "запутанной", конкуренция за мировое лидерство обостряется, а ведущие страны имеют разные представления о мироустройстве. При этом, отметил Шойгу, международные организации функционируют неустойчиво. Глава Минобороны также напомнил об угрозе международного терроризма. По словам Шойгу, растет роль военной силы "как инструмента реализации интересов государств", а организации по защите глобальной безопасности, напротив, теряют позиции.

"В этих условиях необходимо дальнейшее объединение усилий различных институтов государства, в том числе общественных, по развитию военной организации Российской Федерации", - цитирует министра ТАСС.

Шойгу отметил, что нынешнее состояние военной организации страны соответствует предъявленным требованиям. Однако ее развитие должно учитывать возможное обострение ситуации в мире.

"Ее развитие должно идти с учетом возможного обострения международной обстановки и непрерывного совершенствования систем вооруженной борьбы зарубежных государств", - сказал глава Минобороны.

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