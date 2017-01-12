Голодец призвала освободить от налога людей с зарплатами в пределах МРОТ

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Вице-премьер правительства Ольга Голодец заявила, что граждан, получающих зарплату в пределах МРОТ, необходимо освободить от подоходного налога. По ее словам, в настоящее время данная инициатива обсуждается в кабмине.

В правительстве обсуждается вопрос об освобождении от подоходного налога граждан, получающих зарплату в пределах минимального размера оплаты труда. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на вице-премьера Ольгу Голодец. Кроме того, по ее словам, обсуждается вопрос прогрессивной шкалы НДФЛ.

"Такая тема обсуждается. И поскольку я сказала, что основная проблема для нас сейчас - это преодоление падения в реальных доходах населения и преодоление бедности для части населения, которая в этой ситуации оказалась, то освобождение от подоходного налога - это было бы реальным шагом в повышении доходов населения", - сказала она.

Голодец уточнила, что речь идет о гражданах, "кто получает МРОТ". Вице-премьер подчеркнула, что это предложение уже обсуждается, и в правительстве готовы его поддержать.

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