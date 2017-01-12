Ученые: Луна появилась 4,51 млрд лет назад

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Геофизики из Калифорнийского университета считают, что Луна сформировалась 4,51 миллиарда лет назад, всего примерно через 60 миллионов лет после формирования Солнечной системы. Согласно предыдущим оценкам, спутник Земли образовался спустя 68-120 миллионов лет после рождения Солнечной системы.

Формирование Луны, согласно проведенному учеными из Калифорнийского университета анализу, началось 4,51 миллиарда лет назад. Таким образом, спутник Земли появился в течение первых 60 миллионов лет после образования Солнечной системы.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances. В нем рассказывается, что геофизики провели радиоизотопное датирование уран-свинцовым методом восьми образцов циркона, содержащегося в реголите, доставленном со спутника на планету в ходе пилотируемой миссии Apollo 14. Циркон формируется при застывании магмы и богат ураном, что позволяет отследить по содержащемуся в нем свинцу возраст минерала.

Как считают ученые, полученные результаты представляют интерес для всех специалистов, занимающихся вопросами изучения Земли, Луны и Солнечной системы. По их мнению, полученные сведения помогут найти ключ к пониманию формирования и эволюции Земли.

Согласно предыдущим оценкам, проведенным с теми же образцами, спутник Земли образовался спустя 68-120 миллионов лет после рождения Солнечной системы.

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