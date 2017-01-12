В ходе спецоперации в Чечне погибли двое росгвардейцев

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В ходе боя с боевиками в Курчалоевском районе Чечни погибли двое бойцов Росгвардии. Один из них ценой собственной жизни спас командира роты спецназа.

Двое сотрудников Росгвардии погибли в ходе спецоперации в Чечне. Об этом сообщили в информационном центре ведомства, пишет ТАСС.

Спецоперация проходила в Курчалоевском районе Чечни в окрестностях населенного пункта Гелдаган. Между военнослужащими Росгвардии и бандгруппой произошел бой.

Рядовой Хамзат Хашумов находился рядом с командиром роты спецназа. Он, увидев, что боевик целится в командира, бросился к нему и прикрыл его ценой собственной жизни. Также в ходе боя погиб ефрейтор Бекхан Хутаев.