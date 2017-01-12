В Подмосковье жена нашла в машине мертвого мужа и его любовницу

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Житель Подмосковья и его любовница скончались после секса в автомобиле, запертом в гараже. Обнаженные тела нашла жена погибшего.

В Московской области женщина нашла в своем гараже трупы мужа и его любовницы. Обнаженные тела лежали в автомобиле. Предположительно, они задохнулись угарным газом.

Как пишет Life, мужчину разыскивали с 11 января, когда он не вернулся с работы. Более того в организации сообщили, что в среду его не было на месте. Тогда супруга решила проверить гараж, однако нашла ворота запертыми изнутри и услышала шум работающего двигателя.

Женщина вызвала спасателей, так как на стук и крики никто не открывал. Сотрудники МЧС вскрыли дверь и обнаружили в машине два тела.

В настоящее время все обстоятельства инцидента выясняются, также устанавливается личность погибшей, так как она была без документов.

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