Минобороны отчиталось о сокращении группировки в Сирии

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Первые шесть бомбардировщиков Су-24 перебазированы с авиабазы "Хмеймим" в Россию. Об этом сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков. Также, по его словам, более 40 летательных аппаратов находятся на авианосце "Адмирал Кузнецов", который с 6 января совершает переход из Средиземного моря в Североморск.

Министерство обороны продолжает сокращать численность группировки российских войск в Сирии. Как сообщил в четверг официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, на территорию России с авиабазы "Хмеймим" перебазированы первые шесть бомбардировщиков Су-24.

По словам военного, в ближайшее время запланирован вывод из Сирии других самолетов и вертолетов, а также летного и инженерно-технического состава.

Конашенков также рассказал, что более 40 летательных аппаратов "несет" на себе крейсер "Адмирал Кузнецов". Возглавляемая им авианосная группа находится на пути в Североморск, передает "Интерфакс".

6 января Россия начала сокращение группировки Вооруженных сил в Сирии. Первой побережье этой страны покинула корабельная авианесущая группа во главе с "Адмиралом Кузнецовым", которая полностью выполнила поставленные перед ней задачи.