Рогозин: сирийский опыт заставляет переходить на высокотехнологичное оружие

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Вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин заявил, что опыт применения российского оружия в Сирии дал толчок для разработки высокотехнологичного вооружения, в том числе высокотехнологичного. По его словам, это принесет новые инвестиции в "перевооружение промышленности".

Сирийский опыт подталкивает к разработке высокотехнологичного оружия в России, в том числе роботизированного. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Боевой опыт, приобретенный в Сирии, сегодня заставляет промышленность переходить к созданию высокотехнологичных систем, в том числе и роботизированных систем. Это еще более наукоемкая промышленность, это еще новые инвестиции в перевооружение промышленности", - цитирует его ТАСС.

Рогозин отметил, что в настоящее время завершается работа по подготовке новой стратегии развития космической промышленности. С 2018 года, по его словам, работа будет вестись в рамках новой программы вооружения.

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