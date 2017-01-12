Министр труда отказался продлевать рабочий день курильщикам
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Министерство труда России не поддержало предложение Минздрава о продлении рабочего дня курильщикам пропорционально времени, потраченному на употребление табака. Соответствующее заявление глава ведомства Максим Топилин сделал в рамках Гайдаровского форума.
Глава Минтруда России Максим Топилин подверг критике предложение Минздрава увеличить рабочий день курильщикам, передает "Интерфакс".
Министерству здравоохранения следует сосредоточиться на реформе обязательного медицинского страхования, а не регулировать вопросы продолжительности рабочего дня, заявил он в ходе Гайдаровского форума.
Согласно антитабачной концепции, разработанной Минздравом на период с 2017 по 2022 год, кроме продления курильщикам рабочего дня, предлагается полностью запретить после 2033 года продажу табачных изделий лицам, родившимся в 2015 году и позже.
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