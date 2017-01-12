Исаакиевский собор останется в собственности Санкт-Петербурга

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов сообщил, что Исаакиевский собор останется в собственности города. При этом он уточнил, что здание передается в безвозмездное пользование Московской патриархии, однако его юридический статус не поменяется.

Санкт-Петербург останется собственником Исаакиевского собора. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-губернатора города Михаила Мокрецова.

"В рамках исполнения федерального закона Исаакиевский собор передается в безвозмездное пользование Московской патриархии, Санкт-Петербург остается собственником, юридический статус собора не меняется", - сказал он.

Во вторник власти Санкт-Петербурга приняли решение о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ. Губернатор Георгий Полтавченко отметил, что здание по-прежнему будет сохранять за собой музейные функции. Также он добавил, что дальнейшее содержание собора будет осуществляться за счет церкви.

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