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Президент Украины Петр Порошенко представил нового губернатора Одесской области. Им стал Максим Степанов, кандидатура которого поддержало правительство. Ранее этот пост занимал Михаил Саакашвили. Он подал в отставку 7 ноября, заявив, что устал от нежелания властей Украины бороться с коррупцией.

Президент Украины Петр Порошенко представил нового губернатора Одесской области Максима Степанова. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, прикрепив к сообщению ссылку на прямую трансляцию из Одессы.

Впевнений, рішення призначити на посаду Голови Одеської ОДА Максима Степанова, людину, яка пройшла конкурс - це правильне рішення — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 января 2017 г.

"Уверен, решение назначить на пост главы Одесской ОГА Маскима Степанова, человека, который прошел конкурс - правильное решение", - написал Порошенко в Twitter.

Кандидатуру Степанова поддержало правительство Украины. С 2008 по 2010 годы он работал первым заместителем и заместителем губернатора Одесской области.

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