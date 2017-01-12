Новая партия билетов на выставку шедевров Ватикана раскуплена за минуты

Теги: Москва музей ватикан

Новая партия билетов на выставку шедевров Ватикана в Третьяковской галерее была раскуплена за минуты. Всего было продано четыре тысячи билетов.

Новая партия билетов на выставку "Шедевры Пинакотеки Ватикана", которая должна была продаваться через кассы, разошлась за считанные минуты, передает "ТВ Центр".

Поклонники живописи пришли к Третьяковской галерее на Крымском Валу заранее, получили специальные номерки. К открытию касс лимит билетов на сегодняшний день был исчерпан.

Всего было продано четыре тысячи билетов. В пятницу билеты начнут продавать онлайн. Однако, приобрести их, как показывает опыт, будет нелегко. В прошлый раз сайт "подвисал", не выдавая никакой конкретной информации пользователям.