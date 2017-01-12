В Подмосковье нашли похищенного из роддома в 2014 году младенца

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Подмосковные следователи отпустили под подписку о невыезде Елену Спахову, которая обвиняется в похищении ребенка из роддома. Эта история произошла два с половиной года назад и всколыхнула чуть ли не всю страну. Ребёнка искали волонтёры и полиция, но найти мальчика так и не удалось. Оказалось, что все это время ребёнок спокойно жил в семье.

Отказались - украли, воспитали - отобрали. В эти четыре слова могла бы уместиться вся жизнь двухлетнего мальчика. Матвей, он же Егор, он же тот самый младенец, которого летом 2014 года похитили из палаты роддома и унесли в неизвестном направлении. Его искали сотни людей в радиусе 250 километров на вокзалах и детских площадках, в парках и на молочных кухнях, передает "ТВ Центр".

Прочесывали территорию метр за метром и, наконец-то, нашли живого и здорового. "В настоящее время он направлен на медицинское обследование. Следственными органами задержана подозреваемая в совершении указанного преступления. Ею оказалась 40-летняя жительница Красногорского района Московской области, с которой в настоящее время работают следователи", - сообщила старший помощник руководителя СКР по Московской области Елена Фокина.

Обследуют ребенка в той же больнице, откуда его и похитили. Врачам предстоит установить, насколько хорошим был за ним уход. Пока никаких подробностей медики сообщить не могут. "На сегодняшний день ребенок поступил на обследование в детское соматическое отделение. Состояние удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает", - отметил главный врач Дедовской городской больницы Сергей Афонин.

Больше двух лет назад родственники и друзья поздравляли женщину с прибавлением в семье, однако никто не подозревал в тот момент, что собственного ребенка она потеряла, а младенец, которого принесла из дедовского роддома, чужой. Об этом не знал даже её муж. Мужчина всё это время воспитывал мальчика как родного.

Тем временем в деле о похищении еще в 2014 году нашли подозреваемых. Ими стали родственники бросившей ребенка женщины - бабушка малыша и ее сожитель. На суде они все обвинения в свой адрес отрицали, в том числе и о предполагавшейся продаже ребенка-отказника за 800 тысяч рублей.

После случившегося бабушка пережила инфаркт и инсульт. Всё это время женщина пыталась доказать, что ни она, ни и её знакомый, ни в чем не виноваты. 15 лет заключения, которые им грозили, могли дать абсолютно невиновным людям. На след настоящей похитительницы вышли благодаря её же действиям. Она попросту предоставила фиктивные документы на ребенка, чтобы получить льготы. После чего лишилась и мальчика, и надежды на свободу.

"Решается вопрос об избрании меры пресечения, устанавливаются мотивы совершения преступления, назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается", - заявила старший помощник руководителя СКР по Московской области Елена Фокина.

У двухгодовалого Матвея трагедия, похоже, только начинается. Он, разумеется, не помнит, ни как его бросили, ни как украли, ни как искали. Из привычной семьи его изъяли, а куда теперь определят - неизвестно. Для него похитительница не преступница, мальчик давно называет её мамой.

Ольга Стрельцова, Елена Сахно, Андрей Талалай, "ТВ Центр".

ДОПОЛНЕНИЕ:

Следственный комитет России выступил с официальным заявлением по поводу этой истории. В ведомстве подчёркивают, что совершено преступление и действиям женщины, которая, предположительно, выкрала ребёнка из больничной палаты, будет дана юридическая оценка. Тем не менее, следователи будут особо учитывать интересы ребёнка, которому и так уже пришлось многое пережить.