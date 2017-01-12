Москва проводит последовательную политику развития научных технопарков

Теги: Москва собянин технологии

Между правительством Москвы и Научным исследовательским центром "Курчатовский институт" заключено соглашение о сотрудничестве. Документ подписали мэр столицы Сергей Собянин и президент института Михаил Ковальчук.

Дату этой встречи выбрали неслучайно. 12 января 114 лет назад родился основатель знаменитого института Игорь Курчатов. Легендарный физик, во многом благодаря которому в СССР была создана атомная бомба. В четверг в Красном зале московской мэрии Сергей Собянин и президент Курчатовского института Михаил Ковальчук подписали соглашение о сотрудничестве, передает "ТВ Центр".

"Мы договорились о создании крупнейшего технопарка Москвы на базе института, приняли все соответствующие решения. Москва выделила даже небольшую субсидию для того, чтобы на базе технопарка создать детский технопарк, быстрее развивать этот проект. Будем заниматься вместе развитием биотехнологий, когнитивных технологий, ядерных технологий, в том числе для медицинских целей", - сообщил Сергей Собянин.

Еще в августе Курчатовский институт получил статус технопарка. Теперь в его стенах работают не только государственные компании, но и лучшие коммерческие структуры. И там созданы все условия для того, чтобы каждая значимая идея дошла до своего воплощения, и в итоге продукция попала на рынок. У Курчатовского есть уникальные разработки в области медицины, электроэнергетики, использования сверхпроводников, применении биоресурсов и многих других сферах. После сегодняшнего соглашения - все здания института реконструируют, а еще построят новые лаборатории. На базе технопарка, например, сформируют Центр экспертизы и сертификации новых технологий. Там будут заниматься различными нововведениями для городского хозяйства Москвы. Отдельный пункт - программы обучения. Реализовывать их будут в самом научном центре - повышать квалификацию и уровень знаний сотрудников.

Вообще институт уже давно занимается не только научной и производственной деятельностью. Его образовательные программы широко распространены. Например, в 37 столичных школах уже открыты так называемые Курчатовские классы. Там юные москвичи делают свои первые шаги в науке. С ними занимаются лично НИИ - рассказывают о применении науки на практике и о том, как все устроено в Курчатовском институте, который возможно для кого-то из этих ребят довольно скоро станет местом работы.

Елизавета Родина, Дина Самохина, Павел Суменков. "ТВ Центр".