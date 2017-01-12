В московской больнице более 70% операций проводят щадящим способом

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Малоинвазивные операции, после которых пациенты не чувствуют сильной боли и быстро восстанавливают силы, ежедневно проводят в Московском клиническом научно-практическом центре. Это особенно важно для онкологических больных, ведь они могут быстрее начать дальнейшее лечение.

Обследования, операции, восстановление - здесь онкобольные вместе с врачами борются за свои жизни. Все 40 коек отделения высокотехнологичной хирургии в Москве почти всегда заняты, отмечает "ТВ Центр".Преподавателю московского вуза Владимиру Романову вскоре предстоит шестичасовая операция. Он вспоминает, как неожиданно началась его история борьбы.

"Если раньше, а я живу на 11 этаже, спокойно забегал наверх по 2-3 раза в день, когда лифт не работает, а тут стал подниматься на 3 этаж и без остановки не смог. И появились боли в области сердца", - рассказывает мужчина.

После длительных обследований оказалось - сердце ни при чем, все дело в раке желудка, который протекая абсолютно бессимптомно, потом перекинулся еще и на пищевод.

"Достаточно распространенный рак. Большой онкологический процесс, который вовлекает по сути два органа - и желудок и пищевод. И сложность операции в том, что помимо желудка придется удалить нижнюю часть пищевода", - объясняет заведующий отделением высокотехнологической хирургии и эндоскопии Московского клинического научного центра Олег Васнев.

Несмотря на обширную опухоль, медики приняли решение провести операцию малоинвазивным способом. То есть вместо больших разрезов будет несколько небольших проколов. Уже через сутки пациент сможет ходить.

В Московском клиническом научном центре малоинвазивные операции онкобольным стали проводить еще 20 лет назад. Сегодня 70% операций в центре делают именно щадящим способом. Так пациенты скорее идут на поправку, а значит, перейти к следующей стадии лечения - химиотерапии - можно будет также быстрее. Для онкологических больных подчас время имеет решающее значение.

Кристина Одиноченко, Данил Гималов, Сергей Мещеряков. "ТВ Центр".