В Подмосковье закрыли цех по производству контрафактного алкоголя

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В Раменском районе Подмосковья закрыт цех по производству контрафактного алкоголя. В ходе осмотра полицейские нашли 20 тысяч бутылок водки и коньяка.

Подпольный цех по производству контрафактного алкоголя обнаружили и закрыли в подмосковной деревне Островцы Раменского района, передает "ТВ Центр".

Полицейские застали "подпольщиков" прямо на рабочем месте. Четверо приезжих из Средней Азии неторопливо разливали некую жидкость по ёмкостям. Трудились они в холодном ангаре и в антисанитарных условиях. На бутылки с прозрачной "эссенцией" лепили водочные этикетки, а с тёмной - коньячные.

Всего в ходе осмотра полицейские нашли 20 тысяч стеклянных тар с крепким, но сомнительным алкоголем, 140 литров спирта и поддельные акцизные марки. Состав "готового продукта" сейчас выясняют эксперты.

Арендатор цеха взят под стражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы. А его сотрудники, как выяснилось, трудились на территории России нелегально, поэтому были оштрафованы и теперь должны покинуть страну.