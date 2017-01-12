В парке "Сокольники" 14 февраля можно будет "украсть" фею бухгалтерии

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Уменьшенные копии феи бухгалтерии можно будет "украсть" в парке "Сокольники" в День всех влюблённых. По всему парку спрячут более десятка скульптур.

Украсть фею бухгалтерии теперь можно без риска попасть в криминальную хронику. В День всех влюблённых по всему парку "Сокольники" спрячут более десятка точных копий неожиданно ставшей знаменитой скульптуры, передает "ТВ Центр".

Они будут меньше оригинала, высотой всего 20 сантиметров, и значительно легче - сделают их из пластика, а изображение распечатают на 3D принтере. Но блестеть будут так же.

На такую мысль администрацию "Сокольников" подтолкнула реальная кража. 10 января москвич, очевидно в порыве страсти, стащил денежную фею в подарок любимой девушке. Романтика поймали, но задумались.

Теперь горячие юноши смогут повторить подвиг влюблённого москвича, без угрозы попасть в полицейские сводки. А ещё - принять участие в конкурсе на лучшее селфи. Победители получат две копии феи бухгалтерии уже в натуральную величину.