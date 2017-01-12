Что забыли москвичи в метро за праздничную неделю

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Новогодние чудеса, похоже, продолжаются. Во всяком случае, для тех, кто в праздничную неделю что-то потерял в московском метро. Ёлки, рюкзаки, перчатки, гаджеты - десятки вещей ждут своих хозяев на складе столичной подземки.

Минувшие праздники москвичи и гости столицы отметили душевно. Не только о проблемах напрочь забыли, но и о весьма важных вещах. В столичном метро собрали целую новогоднюю коллекцию. К примеру, до дома и не доехала елка. Сердобольные пассажиры, видимо, её пытались нарядить в пути - кто повесил сапожок, кто мандаринку, передает "ТВ Центр".

"Мы очень надеемся, ждём хозяина как ёлки, так и символа 2017 года – Петушка, его тоже забыли в московском метро", - рассказал пресс-секретарь начальника Московского метрополитена Андрей Кружалин.

Но больше всего сотрудники метро недоумевают, куда исчез Дед Мороз, если костюм и борода остались в вагоне. А еще беспокоятся - обнаружили потерянное письмо в Великий Устюг от девочки Дианы, обещают - до адресата оно все равно дойдет. "Дед Мороз придёт за костюмом - обязательно отдадим письмо", - пояснил Андрей Кружалин.

Вообще только за новогодние праздники на склад метрополитена поступило 79 самых разных вещей, треть из них уже возвращены владельцам. Студент Денис Фальковский приехал в надежде вернуть свой оставленный в вагоне рюкзак.

"В ночь с седьмого на восьмое число примерно в одиннадцать часов вечера я ехал от бабушки с Щелковской к себе домой в Ясенево, и, совершая пересадку на Площади Революции, я понял, что со мной нет моего рюкзака. То есть, очевидно, я заснул в вагоне, потом быстро выбежал на своей станции и оставил его где-то на сидении", - рассказал Денис Фальковский.

Больше всего юноша переживал за планшет. Мысленно с ним уже попрощался, но на следующий день все же позвонил на склад забытых вещей. Там обнадежили - приезжайте. Уже на месте Денису пришлось не только написать заявление, предъявить паспорт, но и доказать, что вещь действительно принадлежит ему – объяснить, где и когда потерял, описать цвет, и что собственно было в рюкзаке.

Впрочем, есть вещи, которые на склад никогда не попадут - продукты, взрывоопасные или колюще-режущие предметы. Потерянные документы тоже сразу отправляют в полицию, в бюро находок ГУВД. А вот если обнаружат телефон, планшет или ноутбук, то чаще всего сами сотрудники склада пытаются разыскать владельца.

"Если в компьютере есть электронная почта, мы пишем владельцу. Так же если в мобильном телефоне есть какие-то контакты родственников - мама, папа, брат, сестра, либо последние звонки, СМС - тоже перезваниваем с его же телефона", - пояснила кладовщик Екатерина Васильева.

Чудеса случаются. И если действительно вдруг оставили вещи в метро, лучше сразу обратиться на склад забытых вещей. Поскольку хранят их там полгода, а потом, как положено по закону - утилизируют.

Юлия Богоманшина, Павел Суменков, Максим Берлов, "ТВ Центр".