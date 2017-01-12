Не пустившей скорую к умирающему автохамке грозит лишение прав

Теги: камчатка Происшествие следствие смерть

На Камчатке следователи проверяют инцидент с участием машины скорой помощи. Бригада ехала на экстренный вызов, но дорогу врачам отказался уступить легковой автомобиль. В итоге драгоценное время было упущено. Добравшись до пациента, медики смогли только констатировать факт смерти. Автохамке грозит штраф 500 рублей или лишение прав на три месяца.

Машина скорой помощи осторожно пробирается по заснеженному двору. Нужный дом буквально следующий. Но дорогу неотложке перегородила легковушка. Водитель скорой ждет. В ответ - странная реакция. У машины напротив включается дальний свет и ослепляет встречных, передает "ТВ Центр".

На кадрах видеорегистратора видно, что разъехаться в этой ситуации труда не составляет. Легковушке нужно просто повернуть налево. Но этого не происходит. За рулем машины женщина, а с пассажирского сиденья выходит мужчина. Уступать дорогу он явно не собирается и о чем-то ожесточенно спорит с водителем скорой. Из темноты появляется молодой человек. Который тоже пытается убедить всех находящихся в легковушке быстро убрать автомобиль. Скорая спешит к его брату, у которого остановилось сердце.

"Я сделал ему искусственное дыхание. Я выбежал, но с ним оставался друг его. Тоже делал ему искусственное дыхание. Но я даже не знаю, как случилось. Он был на кухне, и я услышал, как он задыхается", - рассказывает брат погибшего.

В телефоне молодого человека сохранилась фотография 21-летнего брата. Именно к нему спешила скорая. Хронология этого вызова восстановлена по секундам. Тот же видеорегистратор показал, что бригада скорой была на месте уже через три минуты. Была на месте - это значит, что нашла нужный адрес. Но кто же мог предположить, что расстояние в несколько десятков метров по двору придется преодолевать еще 10 минут. В то время как дорога была каждая секунда.

Водитель скорой написал заявление в полицию, в котором указал, что пассажир легковушки вел себя неадекватно, угрожал медикам и бросался на их служебный автомобиль. Видеозапись сейчас изучают следователи.

"Со слов медиков, своевременно оказать медпомощь мужчине им помешал автомобиль под управлением женщины, препятствующий проезду скорой. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего с целью установления причины смерти молодого человека. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Камчатскому краю Елена Матафонова.

Медики, спешащие спасти человеческие жизни, часто становятся жертвами автохамов. Подобными видео полон интернет. В городских пробках на машины экстренных служб вообще не обращают внимания. В таких случаях бригада медиков в прямом смысле просит уступить дорогу.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".