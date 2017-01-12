Путин обсудил с Назарбаевым предстоящую встречу в Астане по Сирии
Теги: сирия путин казахстан Сирийский конфликт
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым подготовку к встрече в Астане, посвященной сирийскому урегулированию.
Владимир Путин по телефону обсудил с Нурсултаном Назарбаевым предстоящие переговоры по сирийскому урегулированию, передает "ТВ Центр".
Как сообщает пресс-служба Кремля, главы России и Казахстана обговорили детали подготовки мероприятия.
Площадкой для встречи представителей официального Дамаска и оппозиции выбрана Астана. Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев также затронули актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
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