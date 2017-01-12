Путин обсудил с Назарбаевым предстоящую встречу в Астане по Сирии

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Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым подготовку к встрече в Астане, посвященной сирийскому урегулированию.

Владимир Путин по телефону обсудил с Нурсултаном Назарбаевым предстоящие переговоры по сирийскому урегулированию, передает "ТВ Центр".

Как сообщает пресс-служба Кремля, главы России и Казахстана обговорили детали подготовки мероприятия.

Площадкой для встречи представителей официального Дамаска и оппозиции выбрана Астана. Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев также затронули актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.