Медведев счел политизацию экономики генератором напряженности в мире

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Политически мотивированные барьеры генерируют напряженность в мире. Об этом, выступая на Гайдаровском форуме, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он также считает, что экономическому росту в России препятствует дефицит инвестиций и паралич кредитов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что политически мотивированные барьеры в экономике генерируют напряженность в мире, и от этого "никуда не уйти". Об этом он заявил, выступая на Гайдаровском форуме. По его словам, экономике вредят санкции и силовой подход.

Председатель правительства также считает, что экономическому росту в России препятствует дефицит инвестиций и паралич кредитов.

"Правительство, как известно, сейчас готовит план действий по ускорению экономического роста для того, чтобы в обозримой перспективе выйти на темпы развития выше среднемировых", - цитирует его ТАСС. Медведев при этом отметил, что среднемировые темпы могут оказаться не очень высокими.

Премьер посоветовал переходить к "цифре", постоянно производить апгрейд технологий и профессиональных квалификаций. Он согласился с мнением, что переход к цифровой экономике приведет к пересмотру роли государства в экономике.

Говоря о международной картине, Медведев констатировал усиление глобального характера экономики и конкуренции.

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