Путин и Эрдоган обсудили прекращение огня в Сирии

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Президенты России и Турции обсудили по телефону ситуацию с соблюдением режима прекращения огня в Сирии. Владимир Путин и Реджеп Эрдоган сошлись во мнении, что в целом договоренности соблюдаются. Главы государств также обсудили вопросы восстановления российско-турецких отношений.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Основное внимание главы государств уделили ситуации в Сирии. Оба президента отметили, что достигнутые при посредничестве России и Турции договоренности между сирийским правительством и оппозицией в целом соблюдаются.

"Условлено продолжить активные совместные усилия по подготовке межсирийских переговоров в Астане", - сообщили в Кремле.

Путин и Эрдоган также обсудили вопросы двусторонних отношений, в частности восстановления полномасштабных торгово-экономических связей и проведения в ближайшее время заседания Совета сотрудничества высшего уровня между странами под председательством президентов.

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