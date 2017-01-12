Медведев опроверг возможность введения прогрессивной шкалы НДФЛ

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Правительство не обсуждает введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Информацию об этом опроверг премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме. По его словам, власти "довольно давно" договорились "не трогать" налоговую систему.

Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме, заявил, что вопрос о введении прогрессивной шкалы НДФЛ правительством не обсуждается. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы довольно давно уже договорились не трогать налоговую систему", - сказал Медведев. По его словам, обсуждаются другие инициативы. В частности, кабмин выделил 11 приоритетных направлений на ближайшие годы. К ним относится проектный подход в работе чиновников, пояснил премьер.

Ранее о том, что тема прогрессивной шкалы НДФЛ обсуждается в правительстве, сообщила вице-премьер Ольга Голодец.

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