Женщина упала с 11 этажа жилого дома в Южном Бутове

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На юго-западе Москвы женщина выпала из окна 11 этажа дома. Отмечается, что она упала на козырек подъезда. В настоящее время уточняется ее состояние и выясняются все причины произошедшего.

Женщина упала на козырек подъезда с 11 этажа жилого дома в Южном Бутове, ее состояние в настоящее время уточняется. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Поступила информация о том, что с 11 этажа дома по улице Скобелевская женщина выпала на козырек подъезда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место уже прибыли специалисты, которые выясняют все причины случившегося.

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