Путин встретился с руководителем Адыгеи

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Владимир Путин в четверг провел встречу с руководителем Адыгеи Асланом Тхакушиновым.

В четверг в Кремле Владимир Путин провел рабочую встречу с главой республики Адыгея. Аслан Тхакушинов доложил президенту о том, как развивается регион. Об этом сообщает "ТВ Центр".

За последние годы построено более 300 новых объектов. Также глава республики представил Владимиру Путину своего преемника - Мурата Куплимова, который занимает пост председателя регионального парламента.

Сам Аслан Тхакушинов руководил Адыгеей на протяжении 10 лет. Сейчас срок его полномочий заканчивается. Президент одобрил его намерение уйти в отставку, поблагодарил за работу и дал напутствие сменщику.