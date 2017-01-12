В Совфеде посоветовали Украине объявить себя родиной слонов

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Украина переписывает историю, пытаясь доказать свое историческое первородство. Так в Совфеде прокомментировали правку украинскими чиновниками места рождения Ильи Муромца в "Википедии". В российском парламенте посоветовали Киеву объявить себя родиной слонов.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в четверг заявил, что решение о "приватизации" Ильи Муромца является попыткой украинских чиновников переписать историю на свой манер. Ранее чиновники Минобороны Украины изменили статью в интернет-энциклопедии "Википедия" про богатыря, сделав его уроженцем Черниговской области Украины, а не Владимирской области России.

"Мы имеем дело с неодолимым желанием, граничащим с маниакальностью, утвердить свое историческое первородство. Осталось только, перефразируя старый анекдот, сказать, что Украина - родина слонов", - приводит слова сенатора ТАСС.

"Приватизация" Ильи Муромца Украиной может быть связана с премьерой украинского фильма о супергероях "Сторожевая застава". Местные ученые считают, что богатырь родился недалеко от Киева - в Моровске под Черниговом.

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