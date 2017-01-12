Шойгу рассказал о грядущей замене ядерного оружия на высокоточное

Теги: шойгу ракета Армия

Корабли с крылатыми ракетами составят к 2021 году основу российской группировки носителей высокоточного оружия. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, в будущем это оружие может заменить ядерное в качестве фактора стратегического сдерживания.

В будущем акцент на стратегическом сдерживании перейдет в неядерную плоскость, утверждает министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, основную роль будет играть высокоточное оружие, пишет "Русская Планета".

Шойгу подчеркнул, что к 2021 году корабли с крылатыми ракетами составят основу российской группировки носителей высокоточного оружия.

Кроме того, министр отметил, что сейчас все самые новые корабли, а также подводные лодки оснащаются крылатыми ракетами "Калибр".