На Украине запретили телеканал "Дождь"

Теги: Политика дождь телекомпания запрет украина

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил вещание телеканала "Дождь" в кабельных сетях страны. Украинским провайдерам дали месяц на поиск его замены. Недовольство Киева вызвали поездки корреспондентов "Дождя" в Крым и показ в эфире карты России с полуостровом в составе страны.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил вещание телеканала "Дождь" на территории страны. Об этом сообщил украинский портал "Телекритика".

Провайдерам кабельных сетей дали месяц на поиск замены телеканалу. Недовольство Нацсовета вызвали показ российской рекламы и позиция "Дождя" по Крыму.

"Журналисты "Дождя" ездят в Крым с нарушением украинского законодательства. Они называют границу Херсонской области и АР Крым украинско-российской границей. Также они показывают карту России, на которой Крым показан как территория России. Это регулярные случаи", - заявил член Нацсовета Сергей Костинский.

Национальный совет единогласно проголосовал за исключение "Дождя" из списка иностранных программ, соответствующих требованиям Европейской конвенции. Также на три месяца была запрещена трансляция канала "Телеклуб" за показ запрещенных на Украине российских фильмов.

Читайте также:

Владелец телеканала "112 Украина" попросил убежища в Бельгии

Украинский телеканал "Интер" пожаловался в правоохранительные органы