Продажи легковых авто упали на 11% по итогам 2016 года

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Продажи легковых авто в России в 2016 году упали на 11%. После четырехлетнего падения продаж рынок достиг низшей точки, и отрицательная динамика замедлилась. По прогнозам Ассоциации европейского бизнеса, в нынешнем году они могут вырасти на 4%.

В 2016 году в России было продано 1,4 миллиона автомобилей, что на 11% меньше, чем год назад, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса.

Как отметил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, по итогам последних 12 месяцев Россия по объему авторынка среди стран Европы опустилась на пятое место с четвертого. Он указал, что после четырехлетнего падения продаж российский рынок достиг низшей точки, и отрицательная динамика замедлилась.

По прогнозам ассоциации, в 2017 году продажи автомобилей в России могут вырасти на 4% до 1,48 миллиона.

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