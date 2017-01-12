В центре Москвы ликвидирован пожар в старом особняке

Теги: мчс пожар ликвидация Происшествие москва

В старом особняке с художественными мастерскими на Хлебном переулке в столице случился пожар. В настоящее время возгорание ликвидировано. Отмечается, что в этом здании произошло горение утеплителя. Сведений о пострадавших в результате происшествия нет.

Пожарные ликвидировали возгорание в старом здании в центре столицы. Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на ЦУКС ГУ МЧС по столице.

"По адресу: Хлебный переулок, дом 22 происходило горение утеплителя на площади 10 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. В 14:48 загорание было ликвидировано", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС отмечал, что в столице горит старый особняк с художественными мастерскими.

Читайте также:

Два человека пострадали при пожаре в кафе в центре Москвы

По факту пожара в московской гостинице возбуждено уголовное дело

При пожаре в гостинице на северо-востоке Москвы погиб человек