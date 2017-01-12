Россия не примет участие в пленарных заседаниях ПАСЕ в 2017 году

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Россия не будет участвовать в пленарных заседаниях ПАСЕ и работать в ее комитетах в 2017 году, заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Вместе с тем он отметил возможность участия России в конференциях, семинарах и слушаниях, которые проводятся политическими группами в составе ПАСЕ.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не будет принимать участие в пленарных заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), а также работе ее профильных комитетов в 2017 году. Об этом сообщает ТАСС.

При этом депутат нижней палаты парламента подчеркнул, что Россия может участвовать в различных конференциях, семинарах, а также слушаниях, которые проводятся политическими группами в составе ПАСЕ. "Уверен, что таких мероприятий в 2017 году предстоит достаточно", - подчеркнул Слуцкий.

Между тем, спикер ПАСЕ Педро Аграмунт, в среду прибывший в Москву с трехдневным визитом, отметил, что полномочия делегации России в Парламентской ассамблее на январской сессии, вряд ли будут подтверждены.

12 января в российской столице им была достигнута договорённость о развитии двусторонних контактов с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, передает "Интерфакс".

В 2014 году российская делегация приостановила свое членство в ПАСЕ после лишения ее основных полномочий, в том числе права голоса. Экс-спикер Госдумы Сергей Нарышкин ранее предположил, что Россия может вернуться к работе в ПАСЕ уже в 2017 году.

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