Захарова рассказала о снижении числа нарушений перемирия в Сирии

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Мария Захарова отметила, что число нарушений режима прекращения огня в Сирии стало сокращаться. Она добавила, что несмотря на это, террористы по-прежнему не прекращают попытки сорвать перемирие. Кроме того, официальный представитель МИД рассчитывает на новый импульс для конструктивной работы всех сторон после встречи в Астане.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что число нарушений режима прекращения огня в Сирии сокращается, однако террористы не прекращают совершать попытки сорвать перемирие. Об этом она рассказала на своем брифинге в четверг.

"После установления режима прекращения огня 30 декабря наметились признаки улучшения ситуации, число нарушений имеет тенденцию к сокращению. Вместе с тем террористы из "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры" (организации запрещены в России) не прекратили попытки сорвать перемирие, используют все возможности для того, чтобы его сорвать", - приводит слова Захаровой ТАСС.

Официальный представитель МИД также рассчитывает, что встреча по сирийскому урегулированию в Астане 23 января должна стать новой вехой на пути к миру в Сирии и дать импульс для конструктивной работы всех сторон.

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