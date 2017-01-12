Глава Нацразведки лично позвонил Трампу с осуждением лже-досье

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Глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер осудил появление в СМИ сфабрикованного материала о Дональде Трампе. Об этом избранный президент написал в своем Twitter. По словам Трампа, Клэппер позвонил ему накануне вечером.

Глава Национальной разведки США осудил появление в СМИ сфабрикованного доклада о Дональде Трампе. Об этом избранный американский президент написал в своем Twitter.

James Clapper called me yesterday to denounce the false and fictitious report that was illegally circulated. Made up, phony facts.Too bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2017 г.

"Джеймс Клэппер позвонил мне вчера, чтобы осудить ложный и фиктивный, незаконно распространенный отчет. Выдуманные, липовые факты. Какая жалость", - говорится в сообщении Трампа.

Портал BuzzFeed опубликовал отчет, якобы основанный на показаниях бывшего агента британской разведки. В частности, в документе говорится о том, что российские власти в течение пяти лет оказывали поддержку Трампу. Согласно документу, ФСБ шантажировала его компрометирующими данными, которые были собраны во время посещения Москвы в 2013 году.

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