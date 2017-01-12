На западе Москвы столкнулись автобус и троллейбус
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В Москве произошло ДТП с участием автобуса и троллейбуса. В результате инцидента госпитализирован один из водителей.
В столице на дублере Ломоносовского проспекта столкнулись автобус и троллейбус. В результате ДТП травмы получил один человек – водитель троллейбуса. Он госпитализирован, передает АГН "Москва".
В настоящее время все обстоятельства инцидента устанавливаются. На месте ДТП работают правоохранители. Были ли в момент столкновения в транспортных средствах пассажиры, не сообщается.
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