МИД учтет военную активность США в Прибалтике

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Мария Захарова заявила, что Москва будет учитывать провокации американских военных в Прибалтике. По ее словам, администрация Барака Обамы снова пытается напоследок ухудшить отношения между двумя странами. Официальный представитель МИД надеется, что новые власти США не пойдут на поводу этой линии взаимоотношений.

Москва вынуждена учитывать провокационную военную активность США, которая направлена против нашей страны, в том числе в Прибалтике. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на своем брифинге в четверг.

"Обратили внимание на размещение в Прибалтике военнослужащих сил специальных операций США, эта тема не могла остаться незамеченной. Расцениваем эти действия как очередной пример провокационной военной активности вблизи российских границ в русле пресловутой линии на сдерживание России", - приводит слова Захаровой ТАСС.

Она отметила, что таким образом администрация президента США Барака Обамы напоследок стремится максимально осложнить ситуацию в двусторонних отношениях между странами и сделать новые американские власти заложниками это недружественной политики. Захарова выразила надежду, что новое правительство США не пойдет на поводу этой линии, которая провоцирует конфронтацию между двумя государствами.

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