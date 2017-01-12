Депутат Рады пообещал парад украинской армии на Красной площади
Депутат Верховной Рады Андрей Тетерук уверен, что Украина сможет провести парад на Красной площади в Москве. Такие слова он произнес в эфире телеканала "112 Украина". По его словам, украинцы являются сильными воинами.
Депутат Верховной Рады Андрей Тетерук заявил, что украинская армия вполне может провести парад на Красной площади в Москве. Об этом парламентарий рассказал в эфире телеканала "112 Украина".
"Украинцы являются сильными воинами. Я действительно считаю, что мы еще проведем парад на Красной площади", — отметил Тетерук.
В ответ ведущий передачи напомнил парламентарию, что на Украине некоторые уже заявляли, что Киев проведет парад в Севастополе, но этого так и не произошло.
В июне 2016 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что ВС его страны способны остановить любую атаку российской армии.
В апреле того же года экс-спикер Госдумы России Сергей Нарышкин отметил, что Украина не продержится против российских войск в открытой войне больше нескольких дней. Так он прокомментировал речь немецкого политолога Александра Рара во время встречи с участниками Российско-германского семинара в нижней палате парламента.
В июле 2014 года бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей заявил, что Киев обязательно проведет парад в Севастополе, когда тот якобы вновь станет украинским. В октябре того же года он был отправлен в отставку.
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