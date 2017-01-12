Глава Минэнерго рассказал о поэтапном сокращении добычи нефти

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Александр Новак сообщил, что Россия четко выполняет свои обязательства по соглашению с ОПЕК. По его словам, наша страна сократила объемы добычи нефти и даже идет с опережением планов.

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что наша страна выполняет обязательства в рамках соглашения с ОПЕК и начала поэтапное сокращение добычи нефти. "Россия выполняет свои обязательства, мы начали поэтапное сокращение добычи", - приводит слова Новака ТАСС.

Он отметил, что уменьшение объемов идет с опережением планов нефтяных компаний.

Ранее источник "Интерфакса" в Минэнерго сообщал о том, что Россия приступила к сокращению добычи нефти и превосходит первоначальный прогноз в 50 тысяч баррелей в сутки.

В конце ноября 2016 года страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти. К ним также присоединились страны-производители, не входящие в организацию, в том числе Россия и Мексика. Соглашение вступило в силу 1 января.

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