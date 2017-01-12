Собянин вручил премии Москвы в области журналистики
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В четверг, накануне Дня российской печати, Сергей Собянин вручил городские премии в области журналистики за 2016 год. Награды получили 15 сотрудников различных СМИ.
Сергей Собянин вручил журналистам столичных СМИ премии правительства Москвы. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Претендентов ежегодно отбирает экспертный совет. В него входят руководители средств массовой информации, авторитетные журналисты и депутаты Московской городской думы. Они выбирают актуальные материалы в прессе, а также на телевидении и радио, которые рассказывают о мегаполисе и горожанах, о чрезвычайных ситуациях, а также о социальной и культурной жизни Москвы. Размер каждой премии составляет 200 тысяч рублей. Мэр Москвы поблагодарил журналистов за их работу.
"Поздравляю вас с заслуженными наградами, которые вручаются благодаря вашему трудолюбию, таланту и любви к нашему городу. Невозможно себе представить коммуникации между жителями мегаполиса без вашей помощи, без вашего участия. Тем более, в Москве, которая активно развивается, в которой происходит масса различных событий, на которые надо мгновенно реагировать, доносить информацию, получать обратно ответ, дискутировать на страницах по тем или иным вопросам", - отметил Собянин.
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