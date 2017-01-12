Председатель ПАСЕ не видит существования Европы без России

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Председатель ПАСЕ Педро Аграмунт заявил, что ряд стран-членов Ассамблеи не хотят участия российской делегации. Он добавил, что в ПАСЕ готовы искать решение ситуации, так как, "Европа без России - не Европа".

Некоторые страны-члены ПАСЕ оспаривают возможность участия российской делегации. Об этом заявил председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт.

"Мы знаем, что Россия не представит документы для участия в ПАСЕ в январе 2017 года, поскольку её участие оспаривают некоторые страны-члены", - отметил он "на полях" Гайдаровского форума, передает "Интерфакс".

По словам Аграмунта, даже небольшое число стран может заблокировать полномочия России. Председатель ПАСЕ добавил, что, Россия не может подвергать себя такому риску и вновь предоставлять документы, зная, что ей будет отказано.

Вместе с тем, Аграмунт отметил, что в ПАСЕ готовы искать решение ситуации с неучастием российской делегации в работе Ассамблеи. При этом он подчеркнул, что стороны будут поддерживать диалог и связи. "Европа без России - не Европа. У нас есть проблема в Ассамблее: взаимодействие России с другими институтами Совета Европы происходит нормальным образом, но не с Парламентской ассамблеей", - сказал он.

Ранее в четверг глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Россия не будет участвовать в пленарных заседаниях ПАСЕ и работать в ее комитетах в 2017 году. При этом он отметил возможность участия России в конференциях, семинарах и слушаниях, которые проводятся политическими группами в составе ПАСЕ.

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